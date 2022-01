Es que luego del anuncio emitido por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, el sábado 22 de enero de 2022, que dio luz verde al regreso a clases presenciales voluntarias con división de grupos; la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, por su parte, r eiteró que "no habrá clases presenciales en lo que queda de este año lectivo hasta que estén vacunados".

De acuerdo a Ismael Quintana, constitucionalista, la problemática se centra en que la competencia de educación la tiene el Gobierno central, "el problema es que el COE Nacional ha dictado la resolución sobre el retorno voluntario a clases presenciales y no el Ministerio de Educación, como sabemos (el COE Nacional) es un órgano inexistente jurídicamente, no está creado en la Constitución, por lo tanto, no tiene posibilidad de ejercer competencias".

En la misma línea, el jurista Rafael Oyarte, refuerza la idea, "el COE no tiene competencia de nada, se creó para efecto de la pandemia, pero no tiene base constitucional para existir".

Entonces, frente a este escenario, dice Quintana, "prima la resolución del COE Cantonal, es decir, del municipio de Guayaquil porque sí está ejerciendo una facultad constitucional directa que es el uso y la regulación del buen uso del espacio público dentro del cantón, versus el inexistente valor jurídico que tiene la resolución del COE Nacional".