En menos de cuatro meses de gestión, Lasso cambia fichas en su Gabinete

Pero ¿cuál es la lectura de los prematuros cambios?

Para la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, María Paz Jervis, no es una buena señal ,"una de las cartas de presentación de Guillermo Lasso es precisamente que él no estaba improvisando, se presenta como un estadista y un estadista no improvista", reitera y resalta que cuatro meses es un periodo corto para evaluar una gestión, sobre todo ante un equipo de trabajo que "se presentó como gente muy preparada y dentro de una estrategia política muy evaluada", así los cambios prematuros, describe Jervis, "dejan una sensación de inestabilidad que no necesitamos".

Por otro lado, Jervis señala que aunque el plan de vacunación resultó exitoso, y ayudó al capital político del Gobierno, expone que los cambios profundos que se avecinan son "en materia económica y legislativa donde tiene un frente abierto".