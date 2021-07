El fin del Consejo de Participación reaparece: así es la vía

No es una sorpresa, pues entre las propuestas electorales de Lasso figuraba suprimir esta institución. Pero ¿cuál sería la vía?

Ya han intentado eliminar el Consejo en el pasado. En la Asamblea anterior, en la sesión del 16 de marzo de 2021, el organismo de control fue salvado por la unión de la bancada correísta y la de Alianza País. Así los votos no alcanzaron.

La vía

En la misma línea apunta Ismael Quintana, abogado de derecho constitucional y docente, detalla que "en el caso del Consejo, no se puede acudir al mecanismo de la consulta plebiscitaria que es la que promueve Villavicencio, porque la Constitución establece los mecanismos de modificación constitucional y la Corte ya ha señalado que la vía es la de una reforma parcial". Y añade que “si no se modifica la Constitución, la consulta popular no va a pasar el tamiz de la Corte”.

Así la propuesta ya sea si viene del Ejecutivo tendrá que pasar primero a la Asamblea Nacional, y tener un doble debate con un plazo de espera de 90 días entre ambos. Si es que se aprobara, luego se convocaría a un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie.

Estado actual

El presidente de la Comisión para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales, Francisco Jiménez (Creo), manifestó a Ecuavisa.com que "hasta que no hagan una petición por escrito nosotros no nos ponemos pronunciar con conocimiento de causa (...) la petición puede venir por el Ejecutivo, de un número determinado de asambleístas, de sociedad civil o del mismo Comité, pero de alguien tiene que venir para que el mecanismo se pueda activar".

Por eso, indica que el camino aún es un poco largo, pues todavía no se ha presentado el proyecto.

¿Qué hace el Consejo?

Esta institución se ha encargado de designar a autoridades de instituciones como Fiscal, Defensor del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral, que sirven para el funcionamiento del Estado y para el control administrativo.

Sin embargo, la institución ha estado envuelta de cuestionamientos, uno que se encuentra en el ojo del huracán actual es el proceso para la designación de un nuevo contralor. El reglamento fue aprobado entre críticas tanto dentro y fuera del Consejo.