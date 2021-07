¿Posesión de Guarderas con falla de origen?

Sin embargo, la jueza concluyó que no procedía la acción porque durante el proceso de designación de las vicepresidencias sí se había garantizado la participación de hombres y mujeres.

Opiniones opuestas

Para Ismael Quintana, abogado de derecho constitucional y docente, el principio no ha sido vulnerado, "las elecciones seccionales se dieron en 2019; en ese momento no había una norma que obligue la paridad de género (...) A partir de febrero de 2020 se puso en vigencia las últimas reformas al Código, ahora sí obliga a los concejos municipales establecer cuotas de género". Asegura que la norma debería aplicarse en su totalidad a partir del siguiente periodo de elecciones seccionales.

Además, agrega Quintana que la Procuraduría General del Estado, señaló que el tema es materia de ordenanza, es decir, los tiempos de gestión de un vicealcalde es competencia exclusiva de los municipios.

Ximena Cabrera, directora del Mecanismo de Género de la Defensoría, discrepa con aquella tesis "el Cootad es claro, no es un justificativo legal, si seguimos esa lectura significaría que mientras se está vulnerando el principio de paridad entonces se puede seguir vulnerando hasta las próximas elecciones, eso no tiene sentido en una lectura desde los derechos humanos de las mujeres y de participación política". Cabrera agrega que cuando se viola un derecho la Ley no puede esperar y debe ejecutarse, en este caso, desde que fue regulado y reformado el artículo 317 del Cootad.