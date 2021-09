Ecuador registra más de 800 suicidios en lo que va del año

Hoy 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio (DMPS), una realidad que no es ajena a Ecuador y que de hecho, va en aumento.

Por su parte, Byron Bustamante psicólogo Ph.D. y docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), cuenta que durante la pandemia realizaron un estudio junto al Ministerio de Salud , sobre el riesgo suicida de las personas "encontramos cifras alarmantes , hay mayor riesgo de suicidio en las mujeres que en los hombres". Sin embargo, destaca que quienes terminan cometiendo el acto son los hombres. Y las cifras lo corroboran, en este año 681 varones se han suicidado frente 178 mujeres.

Pero no es una realidad reciente. Un estudio publicado por la revista de psiquiatría BMC investigó los casos de suicidio en Ecuador durante un período de 15 años desde 2001 , determinó que la mayor tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes también fue Carchi (12,7). Una explicación a esta tasa, señala el estudio, es que durante el 2000 la provincia experimentó una emigración masiva de adultos jóvenes a Estados Unidos y Europa.

Galápagos es la única provincia donde no ha existido casos de suicidios desde los registros de 2020.

En una línea de tiempo, dice, la evolución del suicido en la provincia ha ido en aumento debido a que "no se han tomado cartas sobre el asunto, las situaciones detrás del suicidio se han cronificado: la violencia intrafamiliar, violencia de género, femicidios, consumo de drogas, alcohol". En los últimos años, el Estado, destaca Pilacuan, no ha priorizado "los temas de salud mental y no se han tratado con la propiedad del caso".

Además, insta a romper con el estigma del tema, pues el tabú no permite atender otras realidades presentes como el suicidio infantil. Por ello, urge que el Gobierno actual destine recursos económicos para atender la salud mental, un rubro que en 2020 ni siquiera fue parte del Presupuesto General del Estado.