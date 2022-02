Cinco claves sobre el conflicto en el Consejo de Participación Ciudadana

OBJETIVO SIN EFECTO

En la Constitución de la República de 2008 se estableció la creación del CPCCS. Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), explica que, pese a que originalmente fue creado para evitar la partidización en la designación de las autoridades de control, la cura resultó peor que la enfermedad, "el Consejo le ha quedado debiendo al país, las pugnas se profundizaron y dieron como resultado una institución inservible".

Por su parte, Mónica Banegas, exconsejera del organismo, resalta que los problemas del Consejo se agudizaron con la consulta popular realizada en 2018, "cuando decidieron que los consejeros ya no llegarían a los cargos por concurso de mérito y oposición, sino a través de voto popular".

Para Banegas la decisión fue "absurda", ya que al mismo tiempo "se les pedía no hacer proselitismo político, pero no se entiende cómo pueden conseguir los votos ciudadanos sin una organización política que los auspicie", manifiesta. Aquello provocó que al llegar al cargo no puedan ser independientes como fue el objetivo original del organismo. "Ahora se ha convertido en una Asamblea Nacional pequeña donde se pretende hacer control político al Ejecutivo, o al revés, que el Ejecutivo coapte a este organismo".

DESIGNACIONES PENDIENTES

El organismo, entre otras facultades, está a cargo de las designaciones de 11 instituciones, entre ellas, las autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Superintendente de Compañías, etc.

Entre los argumentos de la nueva mayoría para reemplazar a Almeida fueron precisamente las irregularidades en los procesos de designación de autoridades. Un ejemplo de ello es el cambio de dos vocales del CNE que, por denuncias sobre el proceso, la designación no avanza, pese a que debió terminar en noviembre de 2021.

Una situación similar sucede con la designación del nuevo contralor, la fecha límite era marzo de 2022, pero actualmente está suspendido debido a las denuncias de irregularidades.