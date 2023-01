Villavicencio dice que caso Portocarrero revela inoperancia de instituciones de control

Aquello no impidió que Portocarrero constituya empresas en el país en los años posteriores. Por ejemplo, en marzo de 2022, Portocarrero fundó la empresa de seguridad Blinpac del Ecuador S.A., dedicada a la venta al por mayor de equipos de seguridad y pinturas, según la dirección que consta en la Superintendencia de Compañías se encuentra ubicada en Bastión Popular.

Para Fernando Villavicencio, asambleísta y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción, no es la primera vez que la UAFE tiene información y guarda silencio "no entendemos por qué en este caso desde 2019 no alertaron a los organismos correspondientes a la Fiscalía, al CNE, para revelar estos vínculos de empresas constituidas con el único objetivo de lavar dinero".

Este medio consultó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), sobre la veracidad de la información, pero la institución no confirmó ni descartó el dato, lo que sí especificó fue que el resultado de sus investigaciones: "se remite con carácter de reservado, y de forma exclusiva a la Fiscalía General del Estado".

A juicio de Villavicencio esto revela "una enorme debilidad e inoperancia" de las instituciones, "sin duda no habla bien del Ejecutivo porque la UAFE es una instancia que está bajo el control de la Presidencia de la República".