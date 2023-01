Portocarrero habría sido investigado por la UAFE desde 2019

UAFE: "persona de alto riesgo financiero"

Luego de tres meses de que la empresa fue constituida, dice Valdez, se acercó a una sucursal del Banco de Pichincha para abrir una cuenta corriente, pero no pudo realizarlo, "en el banco me comunicaron que no podían abrir una cuenta para la empresa porque el señor Enrique Antonio Portocarrero se encontraba observado ante la UAFE, y estaba calificado como persona de alto riesgo financiero". Debido al sigilo bancario no le dieron ningún documento con esta información, afirma.

Ante ello, Valdez señala que el 20 de junio de 2019, enfrentó a Portocarrero y terminó su sociedad, "se dio una transferencia de sus acciones". La empresa estuvo inactiva por 18 meses, y asegura que mientras Portocarrero fue accionista, "la empresa jamás realizó ni una sola venta o transacción comercial". Actualmente ninguna institución del Estado investiga esta compañía.