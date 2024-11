Coca Codo Sinclair no llegaba ni a los 400 megavatios, de los 1 500 MW que tiene capacidad. Aunque este fin de semana eso cambió e incluso ayudó a que las horas de cortes de luz se reduzcan . El Gobierno confía en que las lluvias se mantengan para ofrecer ocho horas de apagones. El Complejo Hidroeléctrico Paute, conformado por Mazar, Paute-Molino y Sopladora , apenas entrega entre 400 y 450 MW de los 1 757 MW que puede producir. Esta mañana se encuentra totalmente apagado.

Aunque el gobierno de Colombia confirmó que venderá a Ecuador 420 megavatios, los apagones no se reducirán por completo, mucho menos se solucionará la crisis eléctrica. Los expertos en el tema recomiendan mantener las 12 horas de cortes de luz que veníamos teniendo mientras se llena el embalse de Mazar. No obstante, gracias a la producción de Coca Codo Sinclair de los últimos días, los racionamientos energéticos sí se pueden acortarse aún más.

Los 450 megavatios que venda Colombia pueden ayudar a reducir en una hora u hora y media los apagones, dice Diego Morales. Incluso hasta cuatro, sostiene Fernando Salinas. No obstante, coinciden en que técnicamente no es lo adecuado reducir drásticamente los racionamientos eléctricos.

Incluso con esa energía de Colombia, recomiendan que los apagones se mantengan en 12 horas diarias para que el embalse de Mazar se recupere y no perder el Complejo Hidroeléctrico Paute, lo cual rayaría en lo catastrófico.

"Si se llegara a perder el Complejo Hidroeléctrico Paute y el embalse Mazar, que prácticamente está operando en niveles muy riesgosos, lo que va a pasar es que los cortes no van a poder ser programados. El Cenace ya no tendrá control sobre el sistema eléctrico y no se tendrá una previsión o planificación de los cortes de luz", explica Morales.

