La producción energética de Coca Codo Sinclair redujo los cortes de luz de este domingo 17 de noviembre

Este domingo, en distintas ciudades, los usuarios reportaron una reducción de los cortes de luz de entre dos y seis horas.

La razón de esto fueron las ligeras lluvias sobre del río Coca que alimenta la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair durante el sábado.

Su caudal, el martes 12 de noviembre, fue de 87 metros cúbicos por segundo, el jueves subió a 96 y este domingo alcanzó 118 metros cúbicos por segundo, aún lejos de los 222 m3/s que necesita para su óptimo funcionamiento.

Le puede interesar: La factura de la corrupción de Coca Codo Sinclair también se paga en esta crisis energética

La ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó a Televistazo que la reducción de los racionamientos obedece a la mejora de las condiciones en Coca Codo Sinclair, que tambíen se reflejó un incremento en la cantidad de energía que produce.

El pasado domingo, 10 de noviembre, generó 324 megavatios; el miercoles 13 de noviembre alcanzó 250 MW, y este domingo se duplicó, llegando a 565 megavatios. Sin embargo, la capacidad de generación de esta hidroelectrica es de 1500 megavatios.

Lea también: Cinco razones que sugieren que Ecuador seguirá con apagones de 12 horas hasta finales de noviembre

Coca Codo Sinclair no tiene embalse, es una central de paso que utiliza el agua del río en el momento en el que genera electridad. No puede almacenarla, por eso, debe distribuir la energía enseguida y las empresas eléctricas no anticipan los cambios en el cronograma de apagones.