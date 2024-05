Tres crisis golpean al SNAI en seis meses del gobierno de Daniel Noboa

Cinco meses después, aún no se ha esclarecido los detalles de cómo escapó el cabecilla ni se ha determinado la cadena de responsabilidad por su fuga.

A pesar de los intentos de este medio, no hemos logrado concertar una entrevista con el titular del SNAI para conocer las acciones y prioridades que maneja la institución. A continuación, Ecuavisa.com presenta una recopilación de las principales crisis afrontadas durante este periodo.

Por ejemplo, menciona la construcción de la cárcel en la provincia de Santa Elena, que aún no ha comenzado, pese a que fue anunciado meses atrás; según el presidente, la obra iniciará en dos o tres semanas. Esta es una de las dos prisiones ofrecidas por Noboa como parte de su política contra la inseguridad y el crimen organizado.

Los expertos señalan que la estrategia de intervención militar no ha sido exitosa en otros países, pero reconocen que devolver el control de las cárceles al SNAI sería un error, teniendo en cuenta que el hacinamiento que hasta marzo llegó a 14,9% y la falta de alimentos en las cárceles son una bomba de tiempo.

Las masacres ocurridas entre 2021 y 2023, que dejaron más de 500 reos asesinados, no se han repetido con la misma intensidad desde diciembre, expertos en seguridad atribuyen una disminución de la violencia en gran medida a la intervención militar en las cárceles que, además, ​​​​​ha revelado una serie de hallazgos como caletas de armas, municiones e incluso granadas, así como privilegios que mantenían los cabecillas en las prisiones.

Han pasado casi tres semanas desde que la única manera de alimentar a 11 400 reclusos distribuidos en 20 cárceles del norte del país es mediante donaciones de benefactores y familiares.

Desde el 30 de abril, Laffatoria S.A., la empresa encargada, se retiró de las cárceles del norte, alegando incumplimientos de pago por parte del Estado. Por su parte, el Gobierno de Noboa acusó al proveedor por irregularidades.

Mientras tanto el SNAI no ha podido resolver la problemática y al parecer no hay solución cercana. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el proceso de licitación del SNAI podría quedar desierto debido a la falta de oferentes. Esto se debe, en gran medida, al hecho de que, tras la retirada del proveedor anterior, la institución aún no ha encontrado un reemplazo, lo que mantiene en suspenso la solución definitiva a la escasez de alimentos.