El voto indígena no necesariamente está sujeto a lo que decidan los dirigentes

Expertos y analistas consideran que no necesariamente lo que digan los dirigentes puede ser determinante para las bases a la hora de votar.

Al interior del movimiento indígena hay posturas divididas. Iza se ha mantenido en que no dará el voto a la derecha y que no es momento de un nulo ideológico , lo que implícitamente significa que estaría más inclinado a apoyar a Luisa González. Mientras que, otros líderes indígenas mantienen su rechazo hacia la Revolución Ciudadana (RC) por las disputas que tuvieron con Rafael Correa cuando fue presidente.

En la Costa, no hay posiciones claras, pero el Pueblo Montubio del Ecuador mostró su respaldo a González .

Se trata de los voceros y representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), quienes decidieron, en un consejo ampliado, apoyar a Noboa pero pedirle que adopte una agenda amazónica, "que beneficie a la colectividad, no a dos o tres personas", dijo José Esach, presidente de esa organización.

Sin embargo, muchas veces las posturas de un dirigente no representan a los ciudadanos de a pie, hay un importante porcentaje de indígenas que no están congregados, así como personas que votaron por Iza y que no son parte de los pueblos y nacionalidades.

A criterio de Moscoso, lo más probable es que también se imponga el nulo entre los votantes de Iza, porque si tuvieran favoritismo por Noboa o González, lo hubieran expresado en el primer balotaje.