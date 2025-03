Por no demostrarse acción de culpa, Marco A.Q., e Iván A.B., fueron declarados inocentes por el delito de evasión . Los dos guías penitenciarios de 57 y 52 años respectivamente, fueron procesados por la fuga de alias Fito , en enero de 2024. Así consta en la página del Consejo de la Judicatura .

Marco A.Q. era el jefe de la etapa de máxima seguridad del reclusorio, mientras que Iván A.B., era el encargado del grupo de guardia 2, el día que presuntamente ocurrió la evasión de alias Fito. En su defensa, los dos aseguraron que mientras estuvo el conteo y control de los reos en sus manos, no hubo novedades .

Según se detalla en el documento, hasta la noche del sábado 6 de enero, supuestamente alias Fito constaba en el conteo de los presos. Pero en las primeras horas del domingo 7, no se pudo realizar el proceso y para las 16h00 aproximadamente, se conoció de la ausencia de cuatro reos, uno de ellos, José Adolfo Macías.

Sin embargo, durante la investigación por evasión contra los dos guías penitenciarios, según el juez no se logró establecer con exactitud cómo ocurrió la fuga de alias Fito. Se mencionó además, que la reconstrucción de hechos del caso no se realizó por lo que se desconoce si hubo o no daños en la infraestructura de la cárcel regional por donde podría haber escapado el cabecilla.