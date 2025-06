Para la catedrática Katherine Herrera, el empleo de las Fuerzas Armadas en otras funciones es "un síntoma de error estructural", que desfiguraría su rol. Así lo cuestionó en redes sociales, tras el incidente con una patrulla de 37 soldados que se toparon con un grupo armado de 200 guerrilleros en Sucumbíos.

Según información militar, los uniformados ecuatorianos evitaron el combate ante la desventaja de hombres y de armamento. Por eso, Herrera sostuvo que no se debería asignar a los militares en "tareas que no les corresponden".

Señaló que mientras el ejército patrulla calles, no está donde debería estar, en los escenarios donde se juega la soberanía. Herrera explicó que no es que no puedan o no quieran, sino que el "Estado no les da dirección estratégica ni objetivos claros".