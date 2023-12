Durante el gobierno de Lasso, se tomaron medidas para abordar la violencia contra las mujeres, como la creación de centros violetas, y la transformación de la Secretaría en el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, se critica que estas acciones se quedaron en medidas que no abordaron la problemática de fondo.

Por ejemplo, la doctora Virginia Gómez, presidenta de la Fundación Desafío, ve positiva la creación del Ministerio de la Mujer, pero objeta que el presupuesto asignado, de 11,9 millones de dólares, no haya sido suficiente. "Fue darle jerarquía a la problemática de las mujeres; sin embargo, se creó de manera cosmética. No ha habido un verdadero esfuerzo para establecer una estructura ministerial, y el presupuesto asignado no ha sido adecuado". Este desafío, afirma, recaerá en la nueva ministra.

En la misma línea, Miriam Ernst, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, durante la administración anterior hubo una reacción del Estado a las demandas de la sociales ante el femicidio de María Belén, pero no una política clara, dice: "Al ministerio no le dio un estatus, no le dio un presupuesto similar a lo de otros ministerios", lamenta.