Lo cierto es que la producción energética continúa dependiendo de las hidroeléctricas y ya no se cuenta con energía de exportación .

Nelson Baldeón, experto en temas energéticos, destaca esa gestión de la autoridad saliente; sin embargo, cree que no hubo un adecuado plan de acción y que se descuidó la producción petrolera, también en el ámbito de sus funciones .

Durante su gestión negoció el precio de venta de energía a Colombia y anunció el fin de los apagones, promocionando que era algo que no volvería a ocurrir. También se aprobó la Ley de Eficiencia Energética, con una amplia mayoría.

Si bien el presidente Daniel Noboa ha enfrentado varias crisis en su corto tiempo en el mando, como el distanciamiento con la vicepresidenta Verónica Abad , o la intrusión en la embajada de México por parte de la Policía de Ecuador , los apagones representan la primera que no nace de sus actuaciones o declaraciones, y cuyos efectos perjudican a los ciudadanos, más allá de los políticos.

Los índices de muertes violentas bajaron en un inicio, al reforzar la presencia de los uniformados en las calles, pero los atentados no han cesado.

La primera crisis que tuvo que enfrentar fue la del asalto en TC Televisión, y la declaratoria del conflicto armado interno. Esa tarea la cumplió junto al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo , quien se mantiene al margen y se limita a no dar declaraciones.

Daniel Noboa fue noticia, cuando nombró a varias mujeres como ministras, asignándoles cargos para los que no habían sido consideradas antes. La paridad en su gabinete daba de qué hablar.

Para la internacionalista Ivonne Tellez, esas son muestras de que falta tecnicismo en la Cancillería, así como de asesoramiento adecuado al presidente Noboa.

En el ámbito internacional, un punto a favor del Gobierno, hasta el momento, es que logró que pase el acuerdo comercial con China en la Asamblea Nacional.

Otra ministra clave ha sido Ivonne Núñez, encargada de la cartera de Trabajo. La persona que ocupe ese cargo debe velar principalmente por la generación de empleo.

Bajo ese objetivo, el Presidente impulsa una consulta popular, en la que se pregunta a los ciudadanos si permitir o no el trabajo por horas. Núñez ha cometido algunas imprecisiones en sus declaraciones alrededor de ese tema, al no aclarar cuánto costará la hora de trabajo, y eso ha bastado para que la oposición aproveche en la campaña por el No.

Lea también: Esa es una de las preguntas más delicadas, porque concentra a las fuerzas que están en contra.

Además, Núñez demandó al expresidente Rafael Correa, por traición a la patria, de manera particular. Ese trámite se desprende de la crisis con México y la ruptura con la Revolución Ciudadana. Correa, en varias declaraciones, planteaba posibles sanciones para Ecuador.