Los cuestionamientos son varias, por ejemplo, genera dudas que no haya mayores restricciones para el perfil que debe tener la autoridad a cargo de la entidad rectora de Inteligencia, misma que nunca se especifica el nombre; también que las personas jurídicas y naturales están obligadas a entregar información, y que permite interceptaciones sin orden judicial.

Para ser ministro y dirigir lo que actualmente se conoce como el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), solo es necesario ser ecuatoriano, tener derechos políticos, no tener sentencia ejecutoriada, no pertenecer a las fuerzas del orden, pasar pruebas de confianza y no estar inmerso en prohibiciones propias del servicio público.

Es decir, conforme al proyecto de ley, no es necesario mostrar dominio o conocimiento en materia de seguridad, Inteligencia o afines.

Fredy Rivera, experto en seguridad internacional, cree que debe escogerse un perfil de confianza para el Presidente pero con mucha experiencia en el servicio de Inteligencia.