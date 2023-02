Frickson Erazo asegura que está preparado para ser Gobernador de Esmeraldas

Planes como Gobernador de Esmeraldas

Así, como configurar el empleo adecuado a través de herramientas como el puerto comercial de Esmeraldas , respetar la mano de obra calificada o no calificada, de manera directa se puede atenuar un problema como la inseguridad.

No solamente desde una política coercitiva de más cárceles o más policías, si no pensar en las herramientas que hacen falta en los sectores marginales donde los jóvenes puedan realizar actividades deportivas, culturales o artísticas.

Yo estoy totalmente convencido de que el diagnóstico ya está. Recién he asumido el despacho hace 48 horas (la entrevista se realizó el pasado 13 de febrero) y obviamente ya hay un análisis situacional por parte de las diferentes autoridades, la idea es poderlo socializar para de manera inmediata solicitar lo que estamos requiriendo.

Primero hay que hacer un diagnóstico situacional de las herramientas con las que contamos. Esta mesa de trabajo con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es justamente para eso, para poder solicitar a través de ese diagnóstico lo que necesitamos porque no es pedir por pedir.

Experiencia en la administración pública

Yo pienso que la experiencia es un elemento importante a la hora de poder servir a los ciudadanos y ciudadanas, pero más que la experiencia debe haber las ganas de servir. Lo que quiero decir es que, hoy por hoy, necesitamos a gente práctica en poder ejecutar acciones. En Esmeraldas vemos que existe gente brillante, pero una persona inteligente que no resuelva problemas es un tema que lo dejo allí.

Cuando fui director del MIES yo no tenía ninguna experiencia como funcionario público, pero rápidamente me inteligencié alrededor de la naturaleza de esa institución y ejecutamos proyectos como el 'MIES en tu barrio', acercar a la institución a barrios marginales.

Además, continúo en la construcción del pensamiento yo soy estudiante de derecho de la Universidad Ecotec y he realizado varios cursos y eso me ha permitido a estudiar a profundidad porque la idea no es querer hacer es saber cómo ejecutar.