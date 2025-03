¿A qué se debe que Noboa obtuvo una fuerte ventaja sobre Luisa González en la primera vuelta, en Quito? Si bien varios expertos coinciden que el voto anticorreísta influyó en los resultados, otros analistas coinciden que el Jefe de Estado sí ha logrado un fuerte liderazgo, en un año de gestión.

El analista Gustavo Gaitán dijo a Ecuavisa.com que el presidente Noboa posee una amplia penetración en la Sierra y su contrincante en la Costa, principalmente en Manabí, Los Ríos y Guayas. "Además, supo capitalizar el respaldo entre la gente menor de 40 años".

Además -acota el catedrático- hubo un amplio desplazamiento del voto del anticorreísmo más duro hacia la candidata presidencial del Partido Sociedad Patriótica (PSP), Andrea González Nader y lo más probable es que regresen con Noboa en la segunda vuelta.

En lo que respecta a Quito, el mandatario no cuenta solo con votos anticorreístas, sino que tiene su feudo y tiene el respaldo de la derecha del movimiento CREO o los socialcristianos, que se descalabraron electoralmente.

¿Por qué Noboa cuenta con un apoyo muy fuerte en Quito? "Luisa no es una candidata para la capital", apunta Gaitán. La figura de Noboa, aunque tiene más relación con Guayaquil, se acopla más con el talante quiteño. Es decir, la forma de hablar pausada, comportamiento más tranquilo, etc. No tiene el estilo clásico del político porteño. "La gente no identifica a Noboa como un político guayaquileño como sí pasó con Correa o Abdalá".

