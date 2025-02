Eso ha hecho que Fabricio, de 23 años, no haya cambiado su lugar de votación. Vive en Nueva Prosperina, pero ejerce su derecho en un colegio ubicado en la avenida de Las Américas, en el norte de Guayaquil.

También los uniformados deben conocer el número de meses para poder servir de apoyo e informar a la ciudadanía y controlar que no haya comercio informal en los exteriores de los recintos. Por ejemplo, afuera de las instituciones habilitadas para recibir a los votantes, los agentes deben verificar que no haya proselitismo político, que no se ingresen armas de fuego, cuchillos, explosivos, droga.

Además de evitar las aglomeraciones y colaborar con el ingreso de personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas. Existe un grupo de policías que deberán recolectar y transportar las actas de escrutinio. Deben obtener los documentos en las juntas receptoras del voto y transportar los sobres amarillos hasta los centros de digitalización o de procesamiento.