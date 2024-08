¿Por qué la Judicatura no tuvo la rigurosidad para escoger a la empresa a cargo de las pruebas de confianza?

No pusimos tanta rigurosidad porque la prueba de confianza es una subfase de la subfase de la prueba psicológica. Me explico, la prueba psicológica ya se hizo con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos, ellos aplicaron la prueba, nos dieron a los psicólogos, incluso pagaron los costos, nos entregaron el informe y no hubo ningún problema; entonces, dado eso, creímos que la prueba de confianza, era tan sencilla como la otra.

Los vocales no podemos estar en todo porque es mucha la cantidad de cosas que hay que hacer, por eso, el reglamento establecía que el responsable de este proceso sea el director de Talento Humano obviamente, reforzada de unidades adicionales, como la Dirección Administrativa, la Dirección Financiera la Dirección General, entonces todas estas entidades tenían que estar al tanto de esta situación (...).

Entonces, la verdad es que les encargamos a ellos, son personas responsables, son profesionales a carta cabal y nosotros dejamos que se cumpla el reglamento. El problema es que les recibimos los resultados cuando nos trajeron el informe final, que presentó la empresa, que Talento Humano, junto con la Dirección Administrativa, Financiero, incluso Jurídico, ya habían aprobado.

No fue descuido, sino encargo, porque no podemos hacer todo ese trabajo y esperábamos que lo hicieran bien y parece que no nos fue bien.

¿Van a recoger las recomendaciones de la Misión Internacional de Observación? ¿Qué hacer con el concurso? ¿Desde dónde debería retomarse?

Tenemos que hacerlo. Hay cositas con las que personalmente no estoy muy de acuerdo porque los propios observadores nos visitaron hace unos dos meses y nos dieron el visto bueno, alguno de ellos incluso nos felicitó (...).

Esta situación es algo que no hubiéramos querido que suceda, pero sucedió, ahora nos toca corregir. De ser posible, vamos a conversar con ellos, porque no nos dicen que anulemos el concurso, nos dicen que donde están los errores hay que corregirlos y por lo que veo la intención es que continuemos con el proceso porque se necesitan los jueces.

¿Quién responde por los recursos que se invirtieron en el concurso para selección de jueces?

La prueba de confianza no está pagada, y el presidente (Mario Godoy) ha dispuesto que no se les pague mientras no se solucione todo este problema y si las cosas están saliendo así de feas, no tendrían derecho a cobrar porque hay incumplimiento de contrato (...).

¿Cómo recuperar la confianza en el concurso para la designación de jueces, luego de que se han ido personas probas de la Comisión de Expertos?

Yo comprendo que va a ser difícil, pero tendremos que hacer lo que hicimos al principio del concurso cuando recordará usted después que dimos de baja el concurso del periodo anterior, hubo la misma desconfianza y peor. En ese entonces nos tocó visitar las universidades, hablar con los rectores, explicarles lo que sucedía y pedirle su colaboración para obtener los mejores puentes en todas las materias en las especialidades que necesita la Corte Nacional y recibimos un buen apoyo. Vamos a tener que hacer lo mismo y si tenemos que trabajar 24 horas al día, no va a haber ningún problema, eso estamos dispuestos.