Sin embargo, hay otros que pasan desapercibidos , casi no aparecen en medios de comunicación, no tienen redes sociales o registran poca actividad. La mayoría vienen del ámbito privado, por lo que no tienen trayectoria en lo público; y también hay quienes asumieron el cargo hace poco.

En Ecuador no faltan las crisis políticas. Las divisiones en la Asamblea Nacional, las organizaciones sociales que amenazan con movilizaciones, o los transportistas que piden negociar el alza de los combustibles son algunas de las actividades que debe encargarse el Ministro de Gobierno, a cargo del manejo político de las decisiones del Presidente.

En anteriores administraciones, quienes desempeñaron ese cargo fueron incluso más visible que el mismo Presidente, por ejemplo, María Paula Romo, con Lenín Moreno; o Henry Cucalón con Guillermo Lasso.

No obstante, el ministro Michelle Sensi Contugi mantiene un perfil bajo. No tiene redes sociales, no da entrevistas, no participa en ruedas de prensa, aunque sí suele acompañar a otros ministros y al Presidente.

Lea más: Johanna Verdezoto, la consejera que con su voto arma y destruye mayorías en el Cpccs

Ecuavisa.com ha intentado hacer varios acercamientos con el Ministro y la respuesta es negativa. Incluso, en algún momento se especificó que el vocero del Ministerio de Gobierno es el viceministro Esteban Torres, quien, por el contrario, mantiene una agenda pública mucho más activa.

La autoridad también dirige el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), en donde históricamente el titular sí ha evitado la exposición.