Los plazos que al interior del Municipio se plantearon para tener un contrato de mantenimiento del Metro de Quito no se han cumplido. A inicios de mayo, el alcalde Pabel Muñoz López dijo que se iba a contar con el mantenimiento correctivo de los trenes en este mes, mientras que las unidades iban a necesitar de este proceso cuando cumplan los 120 mil kilómetros de recorrido, lo cual ocurriría entre septiembre y octubre del presente año.

Tras ese anuncio y toda la polémica que terminó en la renuncia del exgerente de EPMMQ, Víctor Hugo Villacrés y la designación de Juan Carlos Parra en ese cargo, el Concejo Metropolitano aprobó el acta de mediación para contar con el servicio de mantenimiento por ocho meses, a cargo de la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF), fabricante de los trenes, por un monto de USD 1,8 millones.

Esa medida dista completamente de lo que la Alcaldía anunció hace dos meses, coincidieron los concejales entrevistados por Ecuavisa.com. Para Sandra Hidalgo, se trata de una "solución parche o tapahuecos" y no hay certezas. "Se aprobó el acta en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado. Yo me pronuncié por la abstención (en la sesión número 70 del Concejo Metropolitano) porque hay muchos cabos sueltos en este tema e información que no tenemos los ediles y, por supuesto, la ciudadanía".

Asimismo, solo se cuenta con el servicio de mantenimiento de los trenes, pero hay interrogantes con el resto de la infraestructura o componentes que también requieren de contratos de mantenimiento. En ese sentido, EPMMQ informó que la señalización ferroviaria está a cargo de la compañía Alstom (Francia), energía con Siemens (Alemania), en el mantenimiento de vía se trabaja con Acciona (España), sistema de recaudo se labora con Revenga (España) y material rodante está entre las españolas CAF y CL1.

"Exigí que me indiquen bajo qué parámetros o documentos están respaldando esos servicios de mantenimiento, pero no me han respondido en EPMMQ. La transparencia es indispensable", apuntó Hidalgo en una entrevista con Ecuavisa.com