Poleth Mendes: "Mi discapacidad no me impide cumplir mis sueños"

" Me gusta esta disciplina, me gusta el impulso de la bala y eso fue lo que me llevó quedarme aquí", agregó con una sonrisa.

"Cuando uno quiere hacer las cosas no hay barreras, no hay impedimento, mi discapacidad no me impide cumplir mis sueños", declaró.

Además, mencionó que el Gobierno "sí se retrasan un poco los pagos, pero es por el problema económico que atraviesa el país".



Sobre su medalla de bronce: "Mis expectativas eran otras, en realidad, me quedó con un mal sabor de boca. Espero en Los Ángeles 2028 lograr la medalla de oro. En esta ocasión sentí presión por la medalla de oro de Tokio 2020 y creo que me desespere, ningún deportista quiere quedarse detrás del podio".