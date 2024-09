Kiara Rodríguez: "Mi siguiente reto es conseguir el récord mundial en los 100 metros planos"

Kiara Rodríguez, la doble campeona paralímpica, visitó Contacto Directo, donde se refirió sobre varios temas, uno de ellos, su preparación, sus logros en París 2024 y sus récords en la disciplina de salto longitud.

La ecuatoriana es una de las mejores parateltas del país, con tan solo 21 años, dejó el nombre del país en lo más alto. Además, es la única deportista tricolor en conseguir dos medallas de oro en una cita paralímpica.

Rodríguez consiguió medalla de oro en los 100 metros plano y en salto de longitud. De esta manera, Ecuador tiene tres preseas doradas en su historial en esta competición.

"En la salida me quede en el partidor. Iba por el récord del mundo, no se dio así, pero me quede con la medalla de oro", dijo Rodríguez en la entrevista en Contacto Directo.

"La verdad que cuando yo corro yo trato de estar lo más concentrada, trato de no pensar en nada, solo en correr", añadió.

Lea también: Seis datos curiosos de Kiara Rodríguez, doble campeona paralímpica en París 2024