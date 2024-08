¡París 2024 quedará en la memoria! Estos son los mejores Juegos Olímpicos de la historia de Ecuador. Logró un total de cinco medallas, una de oro, dos de plata y dos de bronce. Terminó en el puesto 49 del medallero y es el segundo país sudamericano mejor rankeado, por detrás de Brasil.

Por primera vez en las 16 participaciones de Ecuador en unos Juegos Olímpicos, la delegación consigue cinco preseas. Sin dejar de lado los seis diplomas olímpicos cosechados por María José Palacios, Glenda Morejón, Gerlon Congo, Luisa Valverde, Lisseth Ayoví y Génesis Reasco.

Los atletas ecuatorianos llegaron con muchas dudas a esta cita olímpica, pero con una ilusión intacta, darle una alegría al país y dejarlo en lo más alto, y lo cumplieron.

En todo el ciclo olímpico tuvieron problemas de dinero, no tenían que comer, ni donde entrenar, no podían viajar y hasta hace poco una atleta dijo que podía perder su casa. Pese a ello, no bajaron los brazos y lucharon incansablemente por su objetivo.

