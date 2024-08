Pero en medio del juego, disputado el 3 de agosto, la angoleña Albertina Kassoma se lesionó la rodilla. El tiempo apremiaba y Kassoma intentó llegar al banquillo de suplentes, pero la rodilla no respondía y quedó tendida en el suelo.

"La lesión se produjo cerca de mí. Seguí jugando al principio porque no pensé que fuera tan grave. Cuando la vi en el suelo, pensé que no sería capaz de levantarse, porque es muy raro que te caigas y no te levantes", dijo Frossard.

Ambas juegan en la liga rumana y era lo menos que se podía esperar de quienes eran rivales en ese momento, pero colegas y hermanas en el deporte.Espíritu Olímpico en estado puro. Como decía el francés Pierre de Coubertin, padre de las Olimpiadas modernas: “El olimpismo no es un sistema, es un estado de la mente”.