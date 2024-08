Neisi Dajomes nuevamente hizo emocionar a todo un país. La ecuatoriana se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de los 81 kilogramos.

Sin embargo, en su tercer intento en envión, la ecuatoriana se desmayó y no pudo completar el movimiento. "Salí y trate de darlo de todo. Al momento de empujar me maree, pero no fue nada grave", dijo Neisi en zona mixta.

El camino que tuvo que atravesar Neisi Dajomes para llegar a París 2024 fue duro. Sufrió una lesión de hombro y tuvo que competir en una nueva categoría, donde dejó a fuera a Tamara Salazar para conseguir su boleto a sus terceros Juegos Olímpicos.

"Estoy muy feliz por la medalla, pero no por el resultado porque habíamos entrenado muy duro para esto. Mi proceso fue muy difícil, tuve un año de muchas lesiones en mi cuerpo y fue muy complicado clasificar", explicó.

Pese a ello, vimos a una Neisi que no se da por vencida, pese a que no pudo levantar los 151 kilogramos en su tercer intento en envión, se quedó con el tercer lugar y le dio al país su décima presea olímpica en la historia.

"2023 fue mi año de prueba, tuve múltiples lesiones en el hombro, tuve una ruptura del tendón que une al bíceps, era de un 76% para operación, lo cual decidí no hacerlo, porque quería clasificar. Después mi muñeca, realmente fue muy duro", agregó.

"Hemos hecho historia, creo en el país, seguimos demostrando que las mujeres del Ecuador somos muy fuertes, somos valientes y que todo sueño que tengamos lo podemos hacer realidad", añadió.