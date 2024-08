El DJ que calmó una discusión en plena final de voleibol playa olímpico con Imagine de John Lennon

La final de voleibol playa femenino entre Brasil y Canadá tuvo varios momentos de alta intensidad, entre ellos una fuerte discusión entre las atletas por lo que el DJ del estadio tuvo que intervenir.

Las brasileñas Ana Patricia y Duda, discutieron con las norteamericanas Melissa Paredes y Brandie Wilkerson, por una jugada polémica que podía definir el partido, el DJ decidió entonar la icónica canción Imagine de John Lennon, generando risas y aplausos entre los aficionados, pero sobre todo entre las deportistas.

"Imagine all the people living life in peace", es un símbolo de la paz, el cual tuvo un efecto inmediato con las jugadoras que pasaron del enfado a la sonrisa y agradeciendo el gesto con palmas.

Por su parte, los hinchas presentes La afición presente en el Campo de Marte comenzaron a corear el tema mientras movían los brazos en alto aplazando la reanudación de una final que terminó siendo para la dupla carioca con un marcador por 2 sets a 1 (26-24, 12-21 y 15-10).

Más temprano se llevó a cabo el duelo por el bronce, la cual ganaron las suizas Tanja Huberly y Nina Brunner, que se impusieron con mucha claridad a las australianas Mariafé Artacho y Taliqua Clancy, medalla de plata en Tokio 2020, por 2-0 (21-17 y 21-15) en 39 minutos.