La familia de Daniel Pintado celebra por todo lo alto la medalla de oro del atleta ecuatoriano

Él ya se lo esperaba, sabía que este jueves sería un día de gloria. No en vano, horas antes había retratado a su papá en el podio al pie de la torre Eiffel. Imagen que subió a las redes sociales con una convicción tan firme que parecía presagiar el oro.

En el centro de Cuenca, Nico emuló el paso de la marcha junto a Claudio Villanueva: colega y compañero de pista de su padre.

"Me sentí, así pensé que era un sueño y luego me di cuenta de que era real y superemocionado, la verdad no sé cómo explicarlo cómo me sentí", dijo Nico.

