"Agradezco a mi entrenador por todo el apoyo que me ha brindado, a mi familia, a todas las personas que han estado a mi lado en esos momentos más difíciles para mí, en especial a mi psicólogo, por todo, por darme las herramientas necesarias para afrontar todas las situaciones que se me han presentado en el camino", apuntó la ecuatoriana.

Morejón, que recordó que hace cuatro años salió de su ciudad natal (Ibarra) a Cuenca para alcanzar su sueño, explicó que en la carrera, al tener dos tarjetas, tuvo que "mantener la calma y asegurar la medalla de plata", sacando fuerzas en los últimos kilómetros, en momentos en que "ya no sentía las piernas".

La atleta ecuatoriana salió de París con una medalla plata y la petición de matrimonio de su novio: "Realmente estoy muy contenta. Lo de la propuesta no me lo esperaba, pero él lo tenía planificado. No tengo palabras para explicarlo", dijo emocionada.