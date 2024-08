“Por su forma de ser nunca se detiene, ni aunque esté lesionada”. El entrenador cubano Jorge González resume así a su discípula ecuatoriana Lucía Yépez Guzmán, la luchadora de 23 años que se colgó en los Juegos Olímpicos de París la medalla de plata en los -53 kilos.

González, afincado en Ecuador desde hace 30 años, ha sido el encargado de domar el espíritu indómito de Yépez, quien descubrió la lucha cuando tenía 10 años mientras vio a otros niños practicarla en el estadio 7 de octubre de de Quevedo.

“Ella quiere hacer lo que no puede hacer o lo que no debe hacer, ella quiere seguir entrenando como si no tuviera nada en la rodilla y eso no está bien”, contó el preparador caribeño en una entrevista de 2023.

En aquella época, un año antes de los Juegos, la Tigra ganó los Juegos Panamericanos de 2023, a pesar de esas molestias físicas en su rodilla derecha, que llevaba protegida con unos esparadrapos azules.