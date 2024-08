La IBA había dicho anteriormente que descalificó a la argelina Imane Khelif y a la taiwanesa Lin Yu-ting del Mundial de boxeo de 2023 después de que las púgiles no pasaron las pruebas de elegibilidad de género, sin especificar cuáles eran esos exámenes.

El Comité Olímpico y Deportivo de Argelia salió en defensa de Khelif.

"Nuestra campeona, Imane Khelif, permanece intacta y sin inmutarse por las afirmaciones infundadas de la IBA", afirmó.

Agregó que "Argelia no es miembro de la IBA". "No reconocemos a la IBA como una institución legítima y no tiene conexión con los Juegos Olímpicos".

El COI y funcionarios de alto nivel de Argelia y Taiwán han defendido enérgicamente a Khelif y Lin, diciendo que nacieron y crecieron como mujeres y que tienen pasaportes que así lo indican.

El organismo olímpico, que expulsó a la IBA del movimiento olímpico y con la que se encuentra abiertamente enfrentada, le acusó de tomar "una decisión arbitraria" al descalificar a ambas boxeadoras en el Mundial de 2023.

