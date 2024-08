Mariana Pajón se despide en semifinales de una cuarta medalla olímpica en BMX

La colombiana Mariana Pajón, doble campeona olímpica en Londres-2012 y Rio-2016, y plata en Tokio 2020, se despidió este viernes del sueño de una cuarta presea al quedar eliminada en semifinales de BMX Racing en los Juegos de París 2024.

La Reina del BMX, de 32 años, fue quinta en la primera serie de semifinales, tercera en la segunda y séptima en la definitiva después de un fallo en el primer peralte, por lo que no pudo acceder a la final entre las ocho mejores terminó novena de las 16 clasificadas a semifinales.

Su compatriota Gabriela Bolle también cayó a las puertas de la final.

La medalla de oro fue para la australiana Saya Sakakibara, seguida por la neerlandesa Manon Veenstra y la suiza Zoe Claessens.

En zona mixta, una emocionada Pajón acaparó el interés de la prensa en la que pudo haber sido su última carrera olímpica. "No creo, no creo, por ahí se encendió una llama, después se las echo", respondió entre risas la Reina del BMX al ser preguntada si los de la capital francesa fueron sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos.

"Tengo como muchos sentimientos encontrados, estoy feliz porque llegué hasta acá, porque no fue fácil, ni se imaginan cómo fue este camino, demasiado dolor, por un momento dije que no me merecía tanto dolor, pero a mí esto me encanta y por eso estoy aquí", confesó.