Ha entrenado a grandes figuras nacionales, como Paola Espinosa, Romel Pacheco y Laura Sánchez. Y ahora a Olvera, que se colgó la medalla de plata en París 2024.

Su aventura por México

"Mi entrenadora me dijo 'Tú me entiendes muy rápido como deportista'. Y ella me invitó para ser entrenadora, junto a ella, a los 20 años", relata.

A inicios de la década de 2000, se interesó en el programa de cooperación deportiva del gobierno chino con el que entrenadores del país asiático viajan a otras naciones para formar atletas de alto rendimiento.

"Tocó en un tiempo difícil en mi vida, cuando me separé de mi esposo", explica.

Aunque tenía varias opciones para viajar al extranjero, quería algo diferente a lo usual, que son los países anglosajones o de la región de Asia-Pacífico.

"Yo quería conocer México, quería conocer otro idioma", asegura. Así que se preparó con un curso de unas semanas de español en Pekín y se lanzó a la aventura con un grupo de entrenadores chinos.

Al llegar se dio cuenta de que sus clases de español no la habían preparado lo suficiente. Se instaló en la ciudad de Monterrey, para entrenar a la selección nacional de clavados.

Hacía mucho calor, recuerda. "Había mosquitos, no había mucho internet para llamar a China. Era cara la vida".

Se planteó regresar a China, pero la dedicación a su trabajo y la respuesta de sus alumnos la convencieron de quedarse: "Los muchachos me ayudaron".

"Soy muy directa"

Ma Jin pronto se dio cuenta de que su carácter y estilo de entrenar chocaba con la forma de ser de los mexicanos, pues muchos en ese país prefieren el trato más suave y amable.

"Yo soy muy sincera. No tengo tiempo para preguntar cómo estás, o cómo te sientes. Te digo qué te falta hacer", explica la entrenadora.

"Los muchachos me preguntaban que por qué no podía decirles ‘Estuviste muy bien’, ‘Excelente’, o ‘Mejoraste’. Pero yo soy más directa. Si no ganas una calificación de 10 en un clavado, no te puedo decir ‘Muy bien’. Pero si llegas a 7 o 7,5, me siento fatal", recuerda.