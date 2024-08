"Anoche estaba llorando en la habitación porque estaba muy nervioso y necesitaba a mi familia. Mi hijo de nueve años me mandó un mensaje en audio que me tranquilizó: "papi, sabes que te queremos, eres el mejor y pase lo que pase vas a ser siempre un campeón'".

"Aún no lo asimilo. Esto es el premio a un trabajo invisible y una recompensa a todos los malos momentos por la distancia con la familia. Chocho me decía que viniera sin presión pero yo le decía que no, que había que sentir esa presión", dijo Pintado, al término de la prueba.

"Mi entrenador me dijo que soy un vehículo de seis velocidades y que tenía que meter la sexta marcha al final. No se equivocó. Pensé que no podía pero a falta de doscientos metros estaba muy nervioso porque no asimilas aún nada. Cuando vi la cinta de París dije: 'lo logré'", comentó.

"Esto se lo dedico a Andrés Chocho, a mis hijos Nicolás y Montserrat y a toda mi familia, en especial a mi madre, que fue la primera en creer en mi. A mi padre también, que es una persona trabajadora, y a los millones de ecuatorianos que somos", concluyó.