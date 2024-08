Daniel Pintado: "Es un sueño hecho realidad, ayer estuve nervioso, lloré porque no sabía que podía pasar pero hoy nos levantamos con una de oro"

Daniel Pintado ganó la medalla de oro en París 2024 y dio sus primeras declaraciones como campeón.

"Estoy muy feliz por haber ganado el oro olímpico, cuando faltaban 200 metros para la meta mi cuerpo no daba más, pero alcancé a ver la cinta y leí la frase París 2024 y dije que eso era para mí", empezó hablando el tricolor a los micrófonos de Claro Sports.

En medio de su celebración, Pintado recordó su sacrificio: "es un sueño hecho realidad, ayer estuve muy nervioso, lloré en mi habitación porque no sabía que podía pasar, sabía que había sacrificado tanto, entrenado tanto, tuve tanta distancia con mis hijos, uno de 9 y 3 años, he pasado cuatro meses fuera del país, viéndolos solo por una pantalla, y eso me pasa por la mente, aún no lo puedo asimilar".

Para finalizar, el "Un saludo a toda mi familia y todo el pueblo ecuatoriano que nos levantamos con una medalla de oro pero además de eso, es una invitación a soñar, que los sueños sí se cumplen pero hay que ser muy disciplinados y trabajar por eso".

Pintado ganó la cuarta medalla de oro para Ecuador en la historia de los Juegos Olímpicos y como dato extra, superó el tiempo registrado por la leyenda Jefferson Pérez en Atlanta 1996.