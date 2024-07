Brittney Griner, la basquetbolista estadounidense que estuvo detenida en Rusia y ahora brilla en París

En apariencia, solo su corte de pelo ha cambiado desde la última vez que estuvo en suelo europeo. Atrás quedó su larga melena. No ha sido lo único.

Liberada, relajada y con un balón de básquet disfrutando de los Juegos. La estrella estadounidense Brittney Griner está de regreso en Europa en busca de su tercer oro, dos años después de pasar once meses encarcelada en Rusia.

Lejos queda aquel febrero de 2022 cuando fue arrestada en Rusia -donde jugaba para el Ekaterinburgo- por tener un vapeador y líquido que contenía cannabis, un producto prohibido en el país.

Fue condenada a nueve años de prisión, antes de ser liberada en diciembre de 2022 en un intercambio de prisioneros con el traficante de armas rusos Viktor Bout.

En sus once meses encarcelada llegó a pensar en el suicidio, reveló en abril en una entrevista con la cadena estadounidense ABC.

Antes de debutar contra Japón en Lille, la jugadora nacida en Houston se mostró en paz frente a la prensa: "Estoy bien, todo el mundo se pregunta por qué he vuelto aquí después de todo lo que he vivido, pero me siento bien, segura en Francia. Solo quiero jugar".