"Estaba un poco nervioso antes del partido, hasta el himno. La energía era increíble, ponerme este camiseta a este nivel era algo que esperaba hace mucho. Es por eso que me vieron agitado en la ceremonia de inauguración y hoy. Me ha encantado", señaló a la prensa Curry todavía emocionado tras convertirse en olímpico.

Campeón mundial en 2010 y 2014, era sorprendente que Curry no hubiera disputado unos Juegos Olímpicos.

Durant, de 35 años, suma tres oros desde que debutara en Londres-2012 y LeBron, de 39 y que llevaba 12 sin jugar con el equipo nacional, fue bronce en Atenas 2004 y oro en las dos ediciones siguientes.

¿Por qué no estuvo Curry en ninguna de estas citas? El mismo jugador lo explicó días antes de París-2024: "En 2012 no tenía el nivel para estar. En 2016 venía de las Finales y no sentí que tendría el descanso necesario para estar listo para la próxima temporada. Y en 2020, fue el año del covid, no era un buen momento".

El base, toda su carrera -15 años- en los Golden State Warriors y cuatro anillos de la NBA, único jugador de la historia con más de 3.000 triples, por fin escuchó el himno de su país en unos Juegos.

Lideraron a USA un imparable Kevin Durant, 23 puntos con solo un fallo en el lanzamiento, y LeBron James, 21 y el liderazgo total de su equipo.

La tercera pata de este trío de leyenda aportó 11 puntos, con tres triples, uno de ellos marca de la casa, lanzamiento y giro hacia la grada antes que el balón entre, para deleite de los 27.000 espectadores en el estadio Pierre Mauroy de Lille.