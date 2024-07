Daniel Pintado es uno de los atletas ecuatorianos que tienen posibilidad de ganar una medalla en estos Juegos Olímpicos de París 2024 en la disciplina de marcha.

Este jueves 1 de agosto, el cuencano, de 29 años, hará su debut en estos Juegos Olímpicos en los 20 kilómetros marcha. Además, participará en los relevos mixtos de 42 kilómetros junto a Glenda Morejón.

Para Pintado estar en sus terceros Juegos Olímpicos "es un sueño" el tricolor ha tenido la oportunidad de estar en Río 2016 y Tokyo 2020, sin embargo, "París es especial porque hice todo lo posible para estar entre los mejores del mundo", dijo en una entrevista para Ecuavisa.

"Cambie mi equipo, cambie totalmente de mentalidad, le dediqué mucho más tiempo a esto y este último ciclo olímpico ha sido increíble", agregó.

Además, analizó lo que será esta participación. "Hay muchos deportistas que tienen un gran nivel. En La Coruña pude estar contra los mejores del mundo, fue una un abrebocas para estos Juegos Olímpicos y honestamente traté de hacer una gran competencia", añadió.

"Mi objetivo en La Coruña no era ganar, mi objetivo era que los jueces vean mi técnica, que me conozcan más y vean que hemos trabajado. Ahora, no me voy a dejar que me pasen en el remate, creo que voy a estar muy fuerte y tengo una estrategia clara de lo que quiero hacer", explicó.

"En lo personal ha sido un poquito diferente a lo que esperaba, cuando buscas algo tan grande, en realidad tienes que sacrificar muchas cosas. He sacrificado tiempo con mi familia, en general me ha alejado mucho de mis hijos para poder hacer esta preparación", finalizó.