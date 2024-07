Mientras las estrellas de la natación preparaban los Juegos Olímpicos de manera minuciosa, Moussambani improvisó hasta el último momento.

"Sinceramente, no sabía nadar. Lo que tenía era nociones, pero nada más. En un nivel internacional y competitivo no tenía nada de experiencia. No sabía cómo mover los brazos, los pies, ni coordinar la respiración en el agua", reconoce.

"Cuando me enseñaron la piscina, estando arriba la vi pequeña. Cuando llegué a la piscina me pregunté si seguía siendo la misma porque encontré que era demasiado grande. Nunca había visto una piscina así. Dije que no podía nadar ahí", recuerda este deportista, cuyo paso a la natación vino precedido por la fractura de un brazo jugando al básquet.

Antes de sus recordados 100 metros de Sídney tuvo la ayuda de un improvisado benefactor, que le permitió disponer de los mínimos elementos necesarios para saltar al agua.

"No tenía traje de baño, ni gafas. La federación no me había dado nada. Tenía unas bermudas, que yo mismo había comprado en una tienda de segunda mano. El día de la competición, un entrenador de Sudáfrica me vio con bermuda y toalla, y me preguntó dónde iba. Yo le dije que tenía que nadar y me dijo que vestido de esa forma me iban a descalificar porque no iba vestido reglamentariamente. Me dijo que parecía que iba a la playa", sonríe.

Su aventura olímpica fue breve. Un error administrativo del Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial, que extravió su foto de identidad, le privó de poder estar en los Juegos de Atenas-2004.

Pero Mousssambani, empleado de una compañía petrolífera, sigue ligado a la natación, en labores de seleccionador para la federación de su país.

"Estoy contribuyendo mucho para que nuestro país pueda tener buenos nadadores, preparándolos fundamentalmente desde niños", subraya.