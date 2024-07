Carlos Alcaraz y Rafael Nadal superan la primera ronda de dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024

El tenis olímpico de París 2024 abrió este sábado con triunfos de tres grandes favoritos, Iga Swiatek, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, quien en su debut en el tenis olímpico celebró doble al avanzar a segunda ronda en dupla con Rafael Nadal.

La jornada sufrió la cancelación por lluvia de muchos de los 46 partidos programados, dejando en las gateras a la mayoría de la legión sudamericana.

Los que pudieron debutar corrieron con la peor suerte. La dupla argentina formada por Máximo González y Andrés Molteni cayó ante el dúo dinámico del tenis español.

Nadal y Alcaraz se esforzaron para vencer a los albicelestes por 7-6 (7-4) y 6-4 en una Philippe Chatrier repleta, que explotó de júbilo con el avance de 'Rafa', el máximo campeón de Roland Garros con 14 títulos.

"Ha sido un momento inolvidable para mí, creo que para él también, en este escenario y jugar juntos representando a España en los juegos olímpicos", dijo Nadal tras el partido.

"Terminar con la victoria es algo que nos permite soñar un poquito más", añadió.

El romance de Nadal con París, donde el viernes fue uno de los protagonistas de la ceremonia de apertura, prosiguió pese al vendaje que en su pierna derecha recuerdan las molestias físicas que arrastra y que ponen en duda su debut en individuales ante el húngaro Marton Fucsovics.

"No lo sé, lo voy a hablar con el equipo" para decidir si presentarse o no. "No siempre más es más, a veces más es menos, pero no les estoy diciendo que no vaya a jugar para nada".

El premio de avanzar en individuales para el de Manacor sería enfrentar en segunda ronda a Djokovic.