El Real Madrid y el Atlético de Madrid bajaron el pulgar para que Mbappé y Antoine Griezmann lucharan por la presea dorada en casa.

Sin hombres de la primera línea gala, el atacante Alexandre Lacazette, de 33 años, guiará a los Bleus de Thierry Henry en la búsqueda del segundo oro, que se sumaría al obtenido en Los Ángeles 1984.

"No tengo ningún papel en particular, y eso es lo que me ha hecho sentir más cómodo. (Henry) me aceptó como jugador y no como entrenador o como tío. No me hace sentir mayor que los demás", dijo el atacante del Olympique de Lyon.

Hasta antes de ser seducido por Tití, el exjugador del Arsenal de Inglaterra no defendía a Francia desde noviembre de 2017.