Matthew Dawson sufrió una lesión en el dedo anular de la mano derecha mientras realizaba labores precompetitivas de cara a los Juegos Olímpicos 2024 a realizarse en París.

Fue entonces cuando los médicos a cargo del jugador le hicieron escoger entre descansar para que la fractura de su dedo sanara por completo, lo que implicaba que se pierda la cita olímpica en París, o la extrema decisión de amputarse la punta del dedo.

Dawson no dudó en ningún momento optar por la segunda opción, alegando que no tenía mucho tiempo para elegir, “Tomé la decisión, llamé a mi mujer y me dijo: No quiero que tomes una decisión precipitada. Pero creo que tenía toda la información que necesitaba para tomar una decisión", confesó el deportista en una entrevista.