Registro Civil responde consulta de un medio chileno: Byron Castillo es ecuatoriano

A través de un correo electrónico, diario El Mercurio de Chile se contactó con Fernando Alvear, director del Registro Civil de Ecuador, para consultarle sobre los documentos que poseen en sus archivos respecto a la nacionalidad de Byron Castillo.

Y esta fue la contestación formal del ente estatal sobre el jugador que defendió a la Tricolor en las Eliminatorias: "Byron David Castillo Segura consta como ciudadano ecuatoriano en los registros físicos y digitales de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador".

Italia merodea el cupo de Ecuador en el Mundial Catar 2022, a costa del reclamo de Chile por Byron Castillo

El Registro Civil recordó también que "la última decisión judicial fue emitida por la Sala especializada de lo penal, militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, donde ratifica la información del acta de nacimiento del señor Castillo y que determina que nació en el cantón General Villamil Playas, provincia del Guayas, el 10 de noviembre de 1998".

Con ello, Alvear dejó expedita la postura del único organismo que certifica la nacionalidad de un ecuatoriano.

El medio chileno también consultó si el Registro Civil tenía conocimiento de la documentación que supuestamente refiere que Castillo es colombiano.

"En los archivos de la Dirección General de Registro Civil no se encuentra ningún documento que dé cuenta de ese hecho. No es potestad del Registro Civil dar testimonio sobre documentos que no se emitieron en la institución", contestó.

"Me da pudor y vergüenza lo que está haciendo Chile; en el fútbol se gana o se pierde en la cancha"

Chile, con un reclamo presentado ante la FIFA, pretende tomar el lugar ganado por Ecuador para disputar el Mundial Catar 2022 alegando una supuesta falsa nacionalidad de Castillo en presunta complicidad con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El máximo rector del fútbol mundial abrió expediente disciplinario, requirió documentos a las federaciones de Chile, Ecuador y Perú (por si quiere participar como interesada) y aún no se ha pronunciado sobre el reclamo de 'La Roja'.