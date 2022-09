Qué significa Aucas para su hinchada

Ecuavisa.com entrevistó a personajes célebres del cuadro oriental, quienes nos manifestaron qué significa para ellos ser hincha del equipo capitalino. Ramiro Montenegro, ex presidente de Aucas, Gustavo Figueroa, ex capitán del equipo y Gustavo Velásquez, cantante e hincha del cuadro del sur, compartieron sus sentimientos.

También dijo que la realidad de Aucas es distinta a la del pasado. Destacó la labor de los actuales directivos, porque “tienen solucionado el tema económico y todo esto promueve que el Aucas coseche lo que se ha venido sembrando, permitiéndole así que tenga una gran temporada y dándonos una gran alegría a todos los hinchas de nuestro querido club”.

Por otro lado, Gustavo Figueroa aseguró ser hincha del cuadro oriental. “El Aucas para mí es mi segunda casa, es un equipo que llevo muy en el corazón. Me permitió jugar fútbol, me dio cosas maravillosas en la vida y me abrió las puertas”. Demuestra su afecto diciendo: “es el equipo de mis amores. La gente me mostró su cariño desde el primer momento y ahora que estoy retirado continúa haciéndolo”.

Gustavo Velásquez cuenta que “el Aucas para él es el equipo más lindo del mundo y está en el corazón del pueblo ecuatoriano”. Sus palabras de aliento para el cuadro del sur dicen: “están para ser campeones y nuestro sueño es verle jugar un torneo internacional”. Destaca que “este año está reverdeciendo su vida con un nuevo técnico y los jugadores se han transformado en un equipo ganador”.

Este domingo Aucas puede extender su racha ganadora a 15 partidos, si llega a derrotar a Emelec por la fecha 10 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Actualmente, el “ídolo del pueblo” se encuentra en la primera posición con 21 unidades y aspira disputar la final ante Barcelona, clasificándose a la Libertadores del 2023.