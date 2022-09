Aucas confirma que sus jugadores recibieron 'propuestas inmorales'

También, menciona que con estas declaraciones “ no buscan señalar un culpable de manera particular , debe ser una oportunidad de trabajar de una manera conjunta con los organizadores, gremio arbitral, el resto de los equipos que participamos en esta competición”.

Sin embargo en la rueda de prensa de este jueves, César Farías, continuó con sus fuertes declaraciones. "Yo cuido a mi equipo soy un hombre leal. Tengo el deber de entregarme al 1000% yo tengo que defender al Aucas y a mí no me van hacer callar por que eso sí tonto no soy. Yo nervioso no me pongo cuando quiera (Miguel Ángel Loor) nos tomamos un café".

El equipo del sur de la capital lleva 14 partidos invictos y actualmente es el líder de la segunda etapa de Liga Pro con 21 puntos. Cinco puntos le saca de ventaja a Emelec y a Independiente del Valle.

El próximo partido de Aucas es ante Emelec, este encuentro es crucial debido a que es un rival directo por la conquista de la segunda etapa del campeonato, de esta manera, lograr disputar la final con Barcelona SC y jugar la Libertadores del 2023.