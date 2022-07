Liga Pro realizó cambios en la programación de la fecha 4

Los encuentros entre Delfín vs Guayaquil City se jugará el sábado 30 de julio a las 15:00, Macará vs Católica se pasó para el domingo 31 a las 16:30, mientras que 9 de Octubre vs Orense pasó al lunes 1 de agosto a las 19:00.

Independiente del Valle es el líder la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol con seis unidades, seguido por el Deportivo Cuenca, tercer y cuarto puesto se encuentra Aucas y Liga con cuatro puntos cada uno. Emelec está en la séptima casilla y Barcelona SC en el octavo lugar de la tabla de posiciones.