Árbitros no pitarán en la Liga Pro por agresión de Héctor Chiriboga a Alex Cajas

Álex Cajas sufrió un golpe en su cara, después de otorgar un penal a Aucas al final del partido, tras revisar en el VAR. A raíz de ello, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico se amontonaron a protestarle al árbitro. En este encuentro hubo dos penales y también seis expulsados.

Los partidos que todavía faltan por jugarse son: Delfín vs. Mushuc Runa, Universidad Católica vs. 9 de Octubre, Emelec vs. Deportivo Cuenca y Guayaquil City vs. Independiente del Valle.