9 de Octubre goleó 4-1 a IDV por Copa Ecuador

En la segunda mitad, Gabriel Córtez marcó un tremendo golazo, tras colocar el esférico en el ángulo de la portería de López. Independiente del Valle reacciono con un disparo de larga distancia de Joao Ortiz.

Sin embargo, Mateo Carabajal fue expulsado, tras cometer una falta dentro del área. El ‘loco’ Córtez convirtió el tercer gol de su equipo y el segundo de su cuenta personal desde el punto fatídico. Joao Paredes sentenció el partido al 79.

Los del Valle con un hombre menos en cancha no pudieron remontar el partido y dejaron varios espacios que fue aprovechado por el equipo guayaquileño. El próximo partido en Copa Ecuador para IDV será ante El Nacional, mientras que 9 de Octubre enfrentará a Mushuc Runa.